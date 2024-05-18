Шевцова (Куйбеда) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова (Куйбеда) Елена Михайловна

Место рождения

слобода Ольшанка Новооскольского уезда Курской губернии

Дата рождения

1873

Дата смерти

После 1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Куйбеда Михаил ?

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шевцов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Шевцов Лев (Леон /Леонтий) Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шевцов Павел Леонович (Леонтьевич)

Отец ребёнка: Шевцов Лев (Леон /Леонтий) Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1902

Дочь: Шевцова Мария Львовна (Леонтьевна)

Отец ребёнка: Шевцов Лев (Леон /Леонтий) Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1908 ст.

Дочь: Шевцова Евдокия Леонтьевна (Леоновна)

Отец ребёнка: Шевцов Лев (Леон /Леонтий) Иванович

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
19.02.1911 ст.

Дочь: Шевцова Марина Леонтьевна

Отец ребёнка: Шевцов Лев (Леон /Леонтий) Иванович

Ольшанка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
После 1943

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