Шевцова (Куйбеда) Елена Михайловна
Место рожденияслобода Ольшанка Новооскольского уезда Курской губернии
Дата рождения1873
Дата смертиПосле 1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Куйбеда Михаил ?
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Шевцов Лев (Леон /Леонтий) Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шевцов Павел Леонович (Леонтьевич)
Отец ребёнка: Шевцов Лев (Леон /Леонтий) Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1902
Дочь: Шевцова Мария Львовна (Леонтьевна)
Отец ребёнка: Шевцов Лев (Леон /Леонтий) Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1908 ст.
Дочь: Шевцова Евдокия Леонтьевна (Леоновна)
Отец ребёнка: Шевцов Лев (Леон /Леонтий) Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1911 ст.
Дочь: Шевцова Марина Леонтьевна
Отец ребёнка: Шевцов Лев (Леон /Леонтий) Иванович
Смерть
После 1943