Панченко (Шевцова) Наталья Ивановна
Место рождениясл. Ольшанка, Чернянский район Белгородской (Курской обл)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: В. Анатольевич
Отец ребёнка: Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Панченко Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Панченко) Р. Тимофеевна
Отец ребёнка: Панченко Тимофей Павлович
Смерть
Неизвестно