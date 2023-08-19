Панченко (Шевцова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко (Шевцова) Наталья Ивановна

Место рождения

сл. Ольшанка, Чернянский район Белгородской (Курской обл)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевцов Иван Леонтьевич

Мать: Шевцова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: В. Анатольевич

Отец ребёнка: Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панченко Тимофей Павлович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938

Сын: Панченко Юрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Панченко Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Панченко) Р. Тимофеевна

Отец ребёнка: Панченко Тимофей Павлович

Смерть
Неизвестно

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