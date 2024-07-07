Мальчишкова Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.02.1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1810 ст.
Отец: Михаил Ларионов
Мать: Пелагея Григорьевна
Крещение
28.02.1810 ст.
Крестная мать - сестра Михаила Пелагея Ларионова.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 8 лет.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
30.01.1833 ст.
Поручители: Петр Ефимов и Терентий Филиппов, Дмитрий и Карп Михайловы.
Рождение ребёнка
05.08.1834 ст.
Отец ребёнка: Мальчишков Фома Иванович
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Мальчишков Фома Иванович
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Упоминание
20.07.1840 ст.
Крестная мать Ермолая, сына Александра Ильина Мокина и жены его Натальи Михайловой.
Рождение ребёнка
06.06.1842 ст.
Дочь: (Мальчишкова) Акилина Фоминична
Отец ребёнка: Мальчишков Фома Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1846 ст.
Отец ребёнка: Мальчишков Фома Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1849 ст.
Дочь: (Мальчишкова) Ксения Фоминична
Отец ребёнка: Мальчишков Фома Иванович
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Смерть
Неизвестно