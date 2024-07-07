Мальчишкова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальчишкова Евдокия Михайловна

Мальчишкова Евдокия Михайловна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.02.1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1810 ст.

Отец: Михаил Ларионов

Мать: Пелагея Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
28.02.1810 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать - сестра Михаила Пелагея Ларионова.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 8 лет.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
30.01.1833 ст.

Муж: Мальчишков Фома Иванович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручители: Петр Ефимов и Терентий Филиппов, Дмитрий и Карп Михайловы.
Рождение ребёнка
05.08.1834 ст.

Сын: Мальчишков Матвей Фомич

Отец ребёнка: Мальчишков Фома Иванович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Мальчишков Максим Фомич

Отец ребёнка: Мальчишков Фома Иванович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
20.07.1840 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Ермолая, сына Александра Ильина Мокина и жены его Натальи Михайловой.
Рождение ребёнка
06.06.1842 ст.

Дочь: (Мальчишкова) Акилина Фоминична

Отец ребёнка: Мальчишков Фома Иванович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.03.1846 ст.

Сын: Мальчишков Алексей Фомич

Отец ребёнка: Мальчишков Фома Иванович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.01.1849 ст.

Дочь: (Мальчишкова) Ксения Фоминична

Отец ребёнка: Мальчишков Фома Иванович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.