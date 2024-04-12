(Мальчишкова) Ксения Фоминична
Место рождения
Дата рождения13.01.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1849 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
15.01.1849 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Дмитрий Захаров Блистин и Новоладожского купца Петра Алексеева Кислова жена Параскева Александрова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
17.02.1875 ст.
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Оброскин Яков Абрамович
Упоминание
30.10.1875 ст.
Крестная мать Стефаниды, дочери Алексея Фомина Мальчишкова и Ирины Стефановой.
Рождение ребёнка
30.09.1877 ст.
Сын: Оброскин Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Оброскин Яков Абрамович
Смерть
Неизвестно