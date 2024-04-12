(Мальчишкова) Ксения Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мальчишкова) Ксения Фоминична

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.01.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1849 ст.

Отец: Мальчишков Фома Иванович

Мать: Мальчишкова Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оброскин Яков Абрамович

Крещение
15.01.1849 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Дмитрий Захаров Блистин и Новоладожского купца Петра Алексеева Кислова жена Параскева Александрова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
17.02.1875 ст.

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Оброскин Яков Абрамович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
30.10.1875 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Стефаниды, дочери Алексея Фомина Мальчишкова и Ирины Стефановой.
Рождение ребёнка
30.09.1877 ст.

Сын: Оброскин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Оброскин Яков Абрамович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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