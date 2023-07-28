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Фома Иванович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Иван Григорьев

Мать: Марина Федорова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Матвей Фомич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Мальчишков Максим Фомич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Акилина Фоминична

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Мальчишков Алексей Фомич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Ксения Фоминична

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно