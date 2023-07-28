Фома Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Иван Григорьев
Мать: Марина Федорова
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Матвей Фомич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Акилина Фоминична
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Ксения Фоминична
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно