Мальчишков Максим Фомич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Упоминание
20.06.1865 ст.
Крестный отец Петра Терентьевича.
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: (Мальчишкова) Параскева Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1876 ст.
Дочь: Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Мальчишкова Дарья Карповна
Рождение ребёнка
23.10.1880 ст.
Сын: Мальчишков Яков Максимович
Мать ребёнка: Мальчишкова Дарья Карповна
Смерть
Неизвестно