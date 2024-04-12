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Мальчишков Максим Фомич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Мальчишков Фома Иванович

Мать: Мальчишкова Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальчишкова Дарья Карповна

Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Упоминание
20.06.1865 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Петра Терентьевича.
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: (Мальчишкова) Параскева Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.03.1876 ст.

Дочь: Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Мальчишкова Дарья Карповна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.10.1880 ст.

Сын: Мальчишков Яков Максимович

Мать ребёнка: Мальчишкова Дарья Карповна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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