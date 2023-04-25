Мальчишкова Дарья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальчишкова Дарья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1876 ст.

Дочь: Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Мальчишков Максим Фомич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.10.1880 ст.

Сын: Мальчишков Яков Максимович

Отец ребёнка: Мальчишков Максим Фомич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальчишков Максим Фомич

Смерть
Неизвестно
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