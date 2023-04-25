Мальчишкова Дарья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1876 ст.
Дочь: Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Мальчишков Максим Фомич
Рождение ребёнка
23.10.1880 ст.
Сын: Мальчишков Яков Максимович
Отец ребёнка: Мальчишков Максим Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно