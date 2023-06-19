Мальчишков Алексей Фомич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Фома Иванович
Мать: Евдокия Михайловна
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Дмитрий Карпов и Иван Аврамов из Леднево, Леонтий Афанасьев и Илья Павлов из села Черное.
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.
Дочь: Стефанида Алексеевна
Мать ребёнка: Мальчишкова Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Мальчишков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Мальчишкова Ирина Степановна
Смерть
Неизвестно