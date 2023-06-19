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Мальчишков Алексей Фомич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Фома Иванович

Мать: Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Жена: Мальчишкова Ирина Степановна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Дмитрий Карпов и Иван Аврамов из Леднево, Леонтий Афанасьев и Илья Павлов из села Черное.
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.

Дочь: Стефанида Алексеевна

Мать ребёнка: Мальчишкова Ирина Степановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Мальчишков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Мальчишкова Ирина Степановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно