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Мальчишкова Ирина Степановна

Место рождения

Чёрное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Чёрное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Отец Стефан Афанасьевич из села Черного.
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Муж: Мальчишков Алексей Фомич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Дмитрий Карпов и Иван Аврамов из Леднево, Леонтий Афанасьев и Илья Павлов из села Черное.
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.

Дочь: (Мальчишкова) Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Мальчишков Алексей Фомич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.11.1885 ст.

Дочь: (Мальчишкова) Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Мальчишков Алексей Фомич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Мальчишков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Мальчишков Алексей Фомич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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