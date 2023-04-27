Мальчишкова Ирина Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Стефан Афанасьевич из села Черного.
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Дмитрий Карпов и Иван Аврамов из Леднево, Леонтий Афанасьев и Илья Павлов из села Черное.
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.
Дочь: (Мальчишкова) Стефанида Алексеевна
Отец ребёнка: Мальчишков Алексей Фомич
Рождение ребёнка
03.11.1885 ст.
Дочь: (Мальчишкова) Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Мальчишков Алексей Фомич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Мальчишков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Мальчишков Алексей Фомич
Смерть
Неизвестно