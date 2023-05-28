Михаил Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1797 ст.

Сын: Петр Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Настасья Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.10.1802 ст.

Сын: Малев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Карп Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Григорьевна

Смерть
Неизвестно