Михаил Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1797 ст.
Сын: Петр Михайлович
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Настасья Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
18.10.1802 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Карп Михайлович
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Григорьевна
Смерть
Неизвестно