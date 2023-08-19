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Малев Дмитрий Михайлович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.10.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1802 ст.

Отец: Михаил Ларионович

Мать: Пелагея Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
20.10.1802 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный Михаил Яковлев.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Екатерина Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Малев Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Малев Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.07.1847 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Екатерина Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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