Малев Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.10.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1802 ст.
Отец: Михаил Ларионович
Мать: Пелагея Григорьевна
Крещение
20.10.1802 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный Михаил Яковлев.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
22.07.1847 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно