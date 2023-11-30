Малев Никита Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
09.09.1842 ст.
Отец: Малев Дмитрий Михайлович
Мать: Екатерина Андреевна
Крещение
14.09.1842 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Спиридон Андреев и девица Евдокия Михайлова Малева.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
06.07.1878 ст.
Сын: Малев Михаил Никитич
Мать ребёнка: Малева Параскева Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно