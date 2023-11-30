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Малев Никита Дмитриевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.09.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1842 ст.

Отец: Малев Дмитрий Михайлович

Мать: Екатерина Андреевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
14.09.1842 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Спиридон Андреев и девица Евдокия Михайлова Малева.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
06.07.1878 ст.

Сын: Малев Михаил Никитич

Мать ребёнка: Малева Параскева Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малева Параскева Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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