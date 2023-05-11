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Татьяна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Петр Егоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Петр Егоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Егоров Влас Петрович

Отец ребёнка: Петр Егоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.02.1829 ст.

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Петр Егоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Петр Егоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Егоров

Смерть
Неизвестно