Татьяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Егоров Влас Петрович
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
20.02.1829 ст.
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Петр Егоров
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Егоров
Смерть
Неизвестно