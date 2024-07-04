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Екатерина Петровна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.11.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1822 ст.

Отец: Петр Егоров

Мать: Татьяна Михайлова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
26.11.1822 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Михаила Ларионова сын Дмитрий и Татьяна Григорьева.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
19.01.1847 ст.

Муж: Михаил Софронов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Алексей Леонтьев и Иван Тимофеев, Влас Петров и Арефий Егоров.
Рождение ребёнка
27.09.1848 ст.

Сын: Софронов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Софронов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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