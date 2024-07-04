Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения25.11.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1822 ст.
Отец: Петр Егоров
Мать: Татьяна Михайлова
Крещение
26.11.1822 ст.
Крестные: Михаила Ларионова сын Дмитрий и Татьяна Григорьева.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Бракосочетание
19.01.1847 ст.
Муж: Михаил Софронов
Свидетели Алексей Леонтьев и Иван Тимофеев, Влас Петров и Арефий Егоров.
Рождение ребёнка
27.09.1848 ст.
Сын: Софронов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Софронов
Смерть
Неизвестно