Софронов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1848
Отец: Софронов Михаил
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной росписи 1862 года.
Упоминание
29.06.1865 ст.
Крестный отец Фомы Михайловича.
Бракосочетание
12.01.1879 ст.
Свидетели: Матвей Трофимов, Михаил Иоакимович Кряжевой, Георгий Михайлович Софронов, Федор Иванович Захаров.
Упоминание
29.07.1879 ст.
Крестный отец Евдокии Ивановны Бахоревой.
Рождение ребёнка
23.05.1880 ст.
Дочь: Софронова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Софронова Татьяна Сампсониевна
Рождение ребёнка
07.07.1884 ст.
Сын: Софронов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Софронова Татьяна Сампсониевна
Смерть
Неизвестно