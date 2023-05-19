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Софронов Алексей Михайлович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Софронов Михаил

Мать: Софронова Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной росписи 1862 года.
Упоминание
29.06.1865 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Фомы Михайловича.
Бракосочетание
12.01.1879 ст.

Жена: Софронова Татьяна Сампсониевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Матвей Трофимов, Михаил Иоакимович Кряжевой, Георгий Михайлович Софронов, Федор Иванович Захаров.
Упоминание
29.07.1879 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Евдокии Ивановны Бахоревой.
Рождение ребёнка
23.05.1880 ст.

Дочь: Софронова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Софронова Татьяна Сампсониевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.07.1884 ст.

Сын: Софронов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Софронова Татьяна Сампсониевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно