Михаил Софронов
Место рождения
Дата рождения01.11.1827 ст.
Дата смерти25.04.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1827 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софронова Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Крещение
02.11.1827 ст.
Крестные: Иван Захаров и Мавра Лукина.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
19.01.1847 ст.
Жена: Екатерина Петровна
Свидетели Алексей Леонтьев и Иван Тимофеев, Влас Петров и Арефий Егоров.
Рождение ребёнка
27.09.1848 ст.
Сын: Софронов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Софронов Георгий Михайлов
Мать ребёнка: Софронова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Софронова Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Софронова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
13.01.1861 ст.
Свидетели Федот Алексеев из Кобоны и Семен Матвеев из Леднево, Новоладожский мещанин Иван Федоров Кислов и Стефан Ефимов из Выстава.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
17.05.1864 ст.
Дочь: Софронова Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Софронова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
25.06.1865 ст.
Мать ребёнка: Софронова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: (Софронова) Акилина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.04.1876 ст.
От чахотки.
Похороны
27.04.1876 ст.