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Михаил Софронов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.11.1827 ст.

Дата смерти

25.04.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1827 ст.

Отец: Самыличев Софрон Тимофеевич

Мать: Самыличева Соломонида Леонтьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софронова Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Крещение
02.11.1827 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Иван Захаров и Мавра Лукина.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
19.01.1847 ст.

Жена: Екатерина Петровна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Алексей Леонтьев и Иван Тимофеев, Влас Петров и Арефий Егоров.
Рождение ребёнка
27.09.1848 ст.

Сын: Софронов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Софронов Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Софронова Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Михайловна

Бракосочетание
13.01.1861 ст.

Жена: Софронова Евдокия Михайловна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федот Алексеев из Кобоны и Семен Матвеев из Леднево, Новоладожский мещанин Иван Федоров Кислов и Стефан Ефимов из Выстава.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
17.05.1864 ст.

Дочь: Софронова Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.06.1865 ст.

Сын: Софронов Фома Михайлович

Мать ребёнка: Софронова Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: (Софронова) Акилина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.04.1876 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От чахотки.
Похороны
27.04.1876 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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