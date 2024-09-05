Самыличева Соломонида Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения28.07.1804 ст.
Дата смерти20.09.1843 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
28.07.1804 ст.
Отец: Леонтий Кондратьев
Мать: Мария Анисимовна
Крещение
28.07.1804 ст.
Крестная мать Мария Степанова.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 14 лет.
Бракосочетание
28.01.1823 ст.
Свидетели: Захар Гаврилов, Гаврила Иванов, Иван Степанов и Илья Мокиев.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
20.02.1825 ст.
Дочь: Евдокия Софроновна
Отец ребёнка: Самыличев Софрон Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.11.1827 ст.
Сын: Михаил Софронов
Отец ребёнка: Самыличев Софрон Тимофеевич
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
15.01.1834 ст.
Дочь: (Самыличева) Татьяна Софроновна
Отец ребёнка: Самыличев Софрон Тимофеевич
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Упоминание
28.07.1840 ст.
Крестная мать Параскевы, дочери Климента Петрова Васькова и жены его Анисьи Павловой.
Смерть
20.09.1843 ст.
От родов.
Похороны
22.09.1843 ст.