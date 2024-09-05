Самыличева Соломонида Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самыличева Соломонида Леонтьевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.07.1804 ст.

Дата смерти

20.09.1843 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1804 ст.

Отец: Леонтий Кондратьев

Мать: Мария Анисимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
28.07.1804 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Мария Степанова.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 14 лет.
Бракосочетание
28.01.1823 ст.

Муж: Самыличев Софрон Тимофеевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Захар Гаврилов, Гаврила Иванов, Иван Степанов и Илья Мокиев.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
20.02.1825 ст.

Дочь: Евдокия Софроновна

Отец ребёнка: Самыличев Софрон Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.11.1827 ст.

Сын: Михаил Софронов

Отец ребёнка: Самыличев Софрон Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
15.01.1834 ст.

Дочь: (Самыличева) Татьяна Софроновна

Отец ребёнка: Самыличев Софрон Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
28.07.1840 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Параскевы, дочери Климента Петрова Васькова и жены его Анисьи Павловой.
Смерть
20.09.1843 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От родов.
Похороны
22.09.1843 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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