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Софронов Георгий Михайлов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Михаил Софронов

Мать: Софронова Евдокия Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года как Егор Михайлович.
Упоминание
12.01.1879 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Алексея Михайловича Софронова и Татьяны Сампсониевой.
Бракосочетание
25.01.1881 ст.

Жена: Софронова (Григорьева) Параскева Афанасьевна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели крестьяне Иаков и Филипп Дмитриевичи Блестины, Терентий Зиновьевич Варнин, Терентий Иванович. Все из Леднево. Священник Николай Розанов.
Место жительства
08.07.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Михаила Алексеевича Софронова из Леднево.
Упоминание
16.09.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель со стороны жениха на свадьбе Евгения Михайловича Софронова и Ирины Семеновны.
Смерть
Неизвестно

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