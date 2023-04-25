Софронов Георгий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1850
Отец: Михаил Софронов
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года как Егор Михайлович.
Упоминание
12.01.1879 ст.
Свидетель на свадьбе Алексея Михайловича Софронова и Татьяны Сампсониевой.
Бракосочетание
25.01.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели крестьяне Иаков и Филипп Дмитриевичи Блестины, Терентий Зиновьевич Варнин, Терентий Иванович. Все из Леднево. Священник Николай Розанов.
Место жительства
08.07.1884 ст.
Крестный отец Михаила Алексеевича Софронова из Леднево.
Упоминание
16.09.1884 ст.
Свидетель со стороны жениха на свадьбе Евгения Михайловича Софронова и Ирины Семеновны.
Смерть
Неизвестно