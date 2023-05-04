Софронова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Софронов Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Софронов
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Софронова Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Софронов
Бракосочетание
13.01.1861 ст.
Муж: Михаил Софронов
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федот Алексеев из Кобоны и Семен Матвеев из Леднево, Новоладожский мещанин Иван Федоров Кислов и Стефан Ефимов из Выстава.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
17.05.1864 ст.
Дочь: Софронова Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Софронов
Рождение ребёнка
25.06.1865 ст.
Отец ребёнка: Михаил Софронов
Смерть
Неизвестно