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Софронова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Софронов Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Софронов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Софронова Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Софронов

Бракосочетание
13.01.1861 ст.

Муж: Михаил Софронов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федот Алексеев из Кобоны и Семен Матвеев из Леднево, Новоладожский мещанин Иван Федоров Кислов и Стефан Ефимов из Выстава.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
17.05.1864 ст.

Дочь: Софронова Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Софронов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.06.1865 ст.

Сын: Софронов Фома Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Софронов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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