Софронова Параскева Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели крестьяне Иаков и Филипп Дмитриевичи Блестины, Терентий Зиновьевич Варнин, Терентий Иванович. Все из Леднево. Священник Николай Розанов.
Смерть
Неизвестно