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Софронова Параскева Афанасьевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
25.01.1881 ст.

Муж: Софронов Георгий Михайлов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели крестьяне Иаков и Филипп Дмитриевичи Блестины, Терентий Зиновьевич Варнин, Терентий Иванович. Все из Леднево. Священник Николай Розанов.
Смерть
Неизвестно
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