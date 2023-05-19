Софронова (Бахорева) Татьяна Сампсониевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти04.08.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Упоминание
01.10.1871 ст.
Крестная мать Андрея Федоровича, сына Федора Ивановича и Дарьи Самсоновой.
Упоминание
14.07.1874 ст.
Крестная мать Кирилла Федоровича Захарова.
Упоминание
09.03.1878 ст.
Крестная мать Матроны Федоровны Захаровой.
Бракосочетание
12.01.1879 ст.
Свидетели: Матвей Трофимов, Михаил Иоакимович Кряжевой, Георгий Михайлович Софронов, Федор Иванович Захаров.
Упоминание
12.01.1880 ст.
Крестная мать Марии Федоровны Захаровой.
Рождение ребёнка
23.05.1880 ст.
Дочь: Софронова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Софронов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
07.07.1884 ст.
Сын: Софронов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Софронов Алексей Михайлович
Смерть
04.08.1884 ст.
От родов.
Похороны
06.08.1884 ст.
Погребение совершил священник Николай Розанов.