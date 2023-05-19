Софронова (Бахорева) Татьяна Сампсониевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова (Бахорева) Татьяна Сампсониевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

04.08.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Бахорев Самсон Афанасьевич

Мать: Щекотурова Марфа Никифоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
01.10.1871 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Андрея Федоровича, сына Федора Ивановича и Дарьи Самсоновой.
Упоминание
14.07.1874 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Кирилла Федоровича Захарова.
Упоминание
09.03.1878 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Матроны Федоровны Захаровой.
Бракосочетание
12.01.1879 ст.

Муж: Софронов Алексей Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Матвей Трофимов, Михаил Иоакимович Кряжевой, Георгий Михайлович Софронов, Федор Иванович Захаров.
Упоминание
12.01.1880 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Марии Федоровны Захаровой.
Рождение ребёнка
23.05.1880 ст.

Дочь: Софронова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Софронов Алексей Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.07.1884 ст.

Сын: Софронов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Софронов Алексей Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.08.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От родов.
Похороны
06.08.1884 ст.
Погребение совершил священник Николай Розанов.
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