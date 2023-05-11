Петр Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Егоров Влас Петрович
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Михайлова
Смерть
Неизвестно