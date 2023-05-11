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Петр Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Егоров Влас Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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