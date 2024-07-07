(Малева) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малева) Анастасия Михайловна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Михаил Ларионов

Мать: Пелагея Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 11 или 17 лет (неразборчиво).
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Богданов Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.08.1835 ст.

Сын: Богданов Максим

Отец ребёнка: не указан

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Богданова Ирина

Отец ребёнка: не указан

Незаконнорожденная.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно

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