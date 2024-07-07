(Малева) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Михаил Ларионов
Мать: Пелагея Григорьевна
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 11 или 17 лет (неразборчиво).
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Богданов Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.08.1835 ст.
Сын: Богданов Максим
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Богданова Ирина
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно