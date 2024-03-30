Никита Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Макаров

Никита Макаров

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

19.03.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1858 ст.

Отец: Макар Фёдоров

Мать: Екатерина Ивановна

деревня Барановская, Московская область
Метрическая книга 1858 | Стр. 180 Никита Макаров Родился 19.03.1858 | стр.180
Бракосочетание
12.10.1881 ст.

Жена: Параксева Иванова

метрическая книга 1881 | Первый брак 12.10.1881, стр.98 крестьянин Никита Макаров, д. Барановская, 22 года и Параскева Иванова, д. Силино, 22г
Бракосочетание
17.10.1882 ст.

Жена: Макарова Матрёна Антоновна

Метрическая книга 1882 | Второй брак 17.10.1882 Бракосочетание Никита Макаров (23) и Матрёна Антонова (21) Стр. 129
Рождение ребёнка
27.03.1885 ст.

Сын: Макаров Иоан (Иван) Никитович

Мать ребёнка: Макарова Матрёна Антоновна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.

Сын: Макаров Иван Никитич

Мать ребёнка: Макарова Матрёна Антоновна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1888 ст.

Сын: Макаров Василий Никитович

Мать ребёнка: Макарова Матрёна Антоновна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Михаил Никитович

Мать ребёнка: Макарова Матрёна Антоновна

деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close