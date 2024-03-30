Никита Макаров
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения19.03.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
19.03.1858 ст.
Отец: Макар Фёдоров
Мать: Екатерина Ивановна
деревня Барановская, Московская область
Метрическая книга 1858 | Стр. 180 Никита Макаров Родился 19.03.1858 | стр.180
Бракосочетание
12.10.1881 ст.
Жена: Параксева Иванова
метрическая книга 1881 | Первый брак 12.10.1881, стр.98 крестьянин Никита Макаров, д. Барановская, 22 года и Параскева Иванова, д. Силино, 22г
Бракосочетание
17.10.1882 ст.
Метрическая книга 1882 | Второй брак 17.10.1882 Бракосочетание Никита Макаров (23) и Матрёна Антонова (21) Стр. 129
Рождение ребёнка
27.03.1885 ст.
Сын: Макаров Иоан (Иван) Никитович
Мать ребёнка: Макарова Матрёна Антоновна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.
Сын: Макаров Иван Никитич
Мать ребёнка: Макарова Матрёна Антоновна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1888 ст.
Сын: Макаров Василий Никитович
Мать ребёнка: Макарова Матрёна Антоновна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова Матрёна Антоновна
деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно