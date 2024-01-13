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Макарова Матрёна Антоновна

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
17.10.1882 ст.

Муж: Никита Макаров

Метрическая книга 1882 | Второй брак 17.10.1882 Бракосочетание Никита Макаров (23) и Матрёна Антонова (21) Стр. 129
Рождение ребёнка
27.03.1885 ст.

Сын: Макаров Иоан (Иван) Никитович

Отец ребёнка: Никита Макаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.

Сын: Макаров Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Макаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1888 ст.

Сын: Макаров Василий Никитович

Отец ребёнка: Никита Макаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Михаил Никитович

Отец ребёнка: Никита Макаров

деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно
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