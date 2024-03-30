Екатерина Ивановна
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1855 ст.
Сын: Павел Макаров
Отец ребёнка: Макар Фёдоров
деревня Барановская, Московская область
Исп.ведомость 1855 | стр.950 | стр.950
Рождение ребёнка
19.03.1858 ст.
Сын: Никита Макаров
Отец ребёнка: Макар Фёдоров
деревня Барановская, Московская область
Метрическая книга 1858 | Стр. 180 Никита Макаров Родился 19.03.1858 | стр.180
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Фёдоров
Место жительства
Неизвестно
деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно