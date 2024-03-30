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Екатерина Ивановна

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1855 ст.

Сын: Павел Макаров

Отец ребёнка: Макар Фёдоров

деревня Барановская, Московская область
Исп.ведомость 1855 | стр.950 | стр.950
Рождение ребёнка
19.03.1858 ст.

Сын: Никита Макаров

Отец ребёнка: Макар Фёдоров

деревня Барановская, Московская область
Метрическая книга 1858 | Стр. 180 Никита Макаров Родился 19.03.1858 | стр.180
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Фёдоров

Место жительства
Неизвестно
деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно
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