Макаров Иоан (Иван) Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Иоан (Иван) Никитович

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

27.03.1885 ст.

Дата смерти

16.08.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1885 ст.

Отец: Никита Макаров

Мать: Макарова Матрёна Антоновна

деревня Барановская, Московская область
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга 1885 | Рождение Макаров Иоанн Никитич, 27.03.1885 Стр.216 Смерть Умер 16.08.1885 г, 5 мес. от поноса Дело то же, с.273 | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_267/ | Ст... Показать все
Смерть
16.08.1885 ст.
Причина смерти: от поноса
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