Макаров Иоан (Иван) Никитович
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения27.03.1885 ст.
Дата смерти16.08.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1885 ст.
Отец: Никита Макаров
деревня Барановская, Московская область
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга 1885 | Рождение Макаров Иоанн Никитич, 27.03.1885 Стр.216 Смерть Умер 16.08.1885 г, 5 мес. от поноса Дело то же, с.273 | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_267/ | Ст... Показать все
Смерть
16.08.1885 ст.
Причина смерти: от поноса