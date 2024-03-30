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Макаров Василий Никитович

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

28.01.1888 ст.

Дата смерти

1938 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1888 ст.

Отец: Никита Макаров

Мать: Макарова Матрёна Антоновна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Кондратьева Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.

Сын: Макаров Константин Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тюльпанова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Дарья Михайловна

Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга 1888 | Макаров Василий Никитич, 28.01.1888 Стр.205 | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_285/ | Макаров Василий Никитич, 28.01.1888 Стр.205
Смерть
1938 ст.
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