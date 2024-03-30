Макаров Василий Никитович
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения28.01.1888 ст.
Дата смерти1938 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1888 ст.
Отец: Никита Макаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Кондратьева Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.
Сын: Макаров Константин Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Тюльпанова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга 1888 | Макаров Василий Никитич, 28.01.1888 Стр.205 | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_285/ | Макаров Василий Никитич, 28.01.1888 Стр.205
Смерть
1938 ст.