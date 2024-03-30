Макаров Иван Никитич
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения24.05.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.05.1886 ст.
Отец: Никита Макаров
деревня Барановская, Московская область
Работа или профессия
1891 ст.
деревня Барановская, Московская область
служащий | Должность: служащий Место работы: Товарищества мануфактур Тимофея Кацепова Должность: служащий | Воскресенск24 | Дела у Тимофея пошли в гору, в 1891 г. ему удалось по конкурсу купить ткацку... Показать все
Работа или профессия
1912 ст.
г. Владивосток
бухгалтер | Должность: бухгалтер Должность: бухгалтер
Рождение ребёнка
07.05.1920 ст.
Дочь: Павлова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Екатерина Борисовна
г. Владивосток
Рождение ребёнка
19.03.1923 ст.
Мать ребёнка: Макарова Екатерина Борисовна
г. Владивосток
Место жительства
14.04.1931 ст.
Сунгарийский городок, г. Харбин, Китай
Бракосочетание
Неизвестно
с. Барановское
Упоминание
Неизвестно
Метрическия книга | Макаров Иван Никитич, Родился 24 мая 1886 г Стр.214 Фонд 203, опись 780, дело 272 | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_272/ | Стр.214 Фонд 203, опись 780, дело 272
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Образование
Неизвестно
г. Москва
Образовательное учреждение: экстернат Специальность: счетовод Уровень образования: среднее
Место жительства
Неизвестно
Сунгарийский городок, г. Харбин, Китай
Смерть
Неизвестно