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Макаров Иван Никитич

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

24.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1886 ст.

Отец: Никита Макаров

Мать: Макарова Матрёна Антоновна

деревня Барановская, Московская область
Работа или профессия
1891 ст.
деревня Барановская, Московская область
служащий | Должность: служащий Место работы: Товарищества мануфактур Тимофея Кацепова Должность: служащий | Воскресенск24 | Дела у Тимофея пошли в гору, в 1891 г. ему удалось по конкурсу купить ткацку... Показать все
Работа или профессия
1912 ст.
г. Владивосток
бухгалтер | Должность: бухгалтер Должность: бухгалтер
Рождение ребёнка
07.05.1920 ст.

Дочь: Павлова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Екатерина Борисовна

г. Владивосток
Рождение ребёнка
19.03.1923 ст.

Сын: Макаров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Макарова Екатерина Борисовна

г. Владивосток
Место жительства
14.04.1931 ст.
Сунгарийский городок, г. Харбин, Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Екатерина Борисовна

с. Барановское
Упоминание
Неизвестно
Метрическия книга | Макаров Иван Никитич, Родился 24 мая 1886 г Стр.214 Фонд 203, опись 780, дело 272 | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_272/ | Стр.214 Фонд 203, опись 780, дело 272
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Образование
Неизвестно
г. Москва
Образовательное учреждение: экстернат Специальность: счетовод Уровень образования: среднее
Место жительства
Неизвестно
Сунгарийский городок, г. Харбин, Китай
Смерть
Неизвестно
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