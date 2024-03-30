Макар Фёдоров
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Фёдр Максимов
Мать: Настасья Михайлова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1855 ст.
Сын: Павел Макаров
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
деревня Барановская, Московская область
Исп.ведомость 1855 | стр.950 | стр.950
Рождение ребёнка
19.03.1858 ст.
Сын: Никита Макаров
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
деревня Барановская, Московская область
Метрическая книга 1858 | Стр. 180 Никита Макаров Родился 19.03.1858 | стр.180
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно