Добряков Иван Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1811
Отец: Добряков Прокофий Никифоров
Мать: Добрякова Акулина
Бракосочетание
05.02.1831
поручители со стороны жениха: казенные крестьяне Егор Федоров Краснов, Василий Прокофьев, Демитрий Гаврилов Приданов. Со стороны невесты: Стефан Иванов Крайнев, Петр Андреев Слепов, Иван Иванов Лапата... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1832
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Добрякова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
01.01.1835
Мать ребёнка: Добрякова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
05.09.1837
Мать ребёнка: Добрякова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
12.07.1844
Мать ребёнка: Добрякова Дарья Васильева
Смерть
Неизвестно