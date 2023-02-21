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Добряков Иван Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Добряков Прокофий Никифоров

Мать: Добрякова Акулина

Бракосочетание
05.02.1831

Жена: Добрякова Дарья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители со стороны жениха: казенные крестьяне Егор Федоров Краснов, Василий Прокофьев, Демитрий Гаврилов Приданов. Со стороны невесты: Стефан Иванов Крайнев, Петр Андреев Слепов, Иван Иванов Лапата... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1832

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Добрякова Дарья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1835

Сын: Добряков Василий Иванов

Мать ребёнка: Добрякова Дарья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1837

Сын: Добряков Захар Иванов

Мать ребёнка: Добрякова Дарья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1844

Сын: Добряков Михаил Иванов

Мать ребёнка: Добрякова Дарья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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