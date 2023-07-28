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(Добрякова) Ульяна Иванова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.12.1832

Дата смерти

28.08.1833

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1832

Отец: Добряков Иван Прокофьев

Мать: Добрякова Дарья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.12.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Онаго ж села казенный крестьянин Петр Прокофьев Добряков и казеннаго крестьянина Василья Ильина Билякова дочь девица Ксения Васильева | Казанская церковь
Смерть
28.08.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: оспою
Похороны
?.08.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви