(Добрякова) Ульяна Иванова
Место рождения
Дата рождения16.12.1832
Дата смерти28.08.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1832
Отец: Добряков Иван Прокофьев
Крещение
20.12.1832
воспреемники - Онаго ж села казенный крестьянин Петр Прокофьев Добряков и казеннаго крестьянина Василья Ильина Билякова дочь девица Ксения Васильева | Казанская церковь
Смерть
28.08.1833
Причина смерти: оспою
Похороны
?.08.1833
на отведенном кладбище при Казанской церкви