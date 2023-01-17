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Добряков Захар Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.09.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1837

Отец: Добряков Иван Прокофьев

Мать: Добрякова Дарья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.09.1837
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник онаго ж села уделный кресьянин Василий Прокопьев Добряков; воспреемница онаго ж села уделнаго кресьянина Ивана Максимова Куракина жена Ксения Васильина | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1858

Жена: Добрякова Евфимия Григорьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители - по жениху того ж села удельные крестьяне Афанасий Васильев Беляков, Петр Прокопьев Добряков; по невесте того ж села удельные крестьяне Александр Федоров Крайнов и Петр Козмин Куракин | Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно
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