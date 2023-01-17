Добряков Захар Иванов
Место рождения
Дата рождения05.09.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
05.09.1837
Отец: Добряков Иван Прокофьев
Крещение
05.09.1837
воспреемник онаго ж села уделный кресьянин Василий Прокопьев Добряков; воспреемница онаго ж села уделнаго кресьянина Ивана Максимова Куракина жена Ксения Васильина | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1858
поручители - по жениху того ж села удельные крестьяне Афанасий Васильев Беляков, Петр Прокопьев Добряков; по невесте того ж села удельные крестьяне Александр Федоров Крайнов и Петр Козмин Куракин | Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно