Добрякова (Куракина) Евфимия Григорьева
Место рождения
Дата рождения11.07.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1840
Отец: Куракин Григорий Петров
Мать: Куракина Ирина Федорова
Крещение
18.07.1840
воспреемники - онаго ж села уделнай кресьянин Павел Петро Шишов и уделно кресьянская дочь девица Акилина Феодорова Крайнова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1858
поручители - по жениху того ж села удельные крестьяне Афанасий Васильев Беляков, Петр Прокопьев Добряков; по невесте того ж села удельные крестьяне Александр Федоров Крайнов и Петр Козмин Куракин | Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно