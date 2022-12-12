Добрякова (Куракина) Евфимия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Куракина) Евфимия Григорьева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.07.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1840

Отец: Куракин Григорий Петров

Мать: Куракина Ирина Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
18.07.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - онаго ж села уделнай кресьянин Павел Петро Шишов и уделно кресьянская дочь девица Акилина Феодорова Крайнова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1858

Муж: Добряков Захар Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители - по жениху того ж села удельные крестьяне Афанасий Васильев Беляков, Петр Прокопьев Добряков; по невесте того ж села удельные крестьяне Александр Федоров Крайнов и Петр Козмин Куракин | Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно
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