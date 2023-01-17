Куракина (Крайнова (Немнонова)) Ирина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
02.02.1838
Поручители По жениху: Онаго ж Села уделная кресьяне Степанъ Михайловъ Рябышовъ, Павилъ Васильивъ Шишовъ , Фѣдоръ Ивановъ Трифоновъ; по невесте Онаго ж села уделная кресьяне Якофъ Емельяновъ Глушенковъ... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Лука Григорьева
Отец ребёнка: Куракин Григорий Петров
Рождение ребёнка
11.07.1840
Дочь: Добрякова Евфимия Григорьева
Отец ребёнка: Куракин Григорий Петров
Смерть
Неизвестно