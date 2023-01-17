Куракина (Крайнова (Немнонова)) Ирина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Крайнова (Немнонова)) Ирина Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Крайнов (немнонов) Федор Степанов

Мать: Крайнова (немнонова) Ирина Тимофеева

Бракосочетание
02.02.1838

Муж: Куракин Григорий Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители По жениху: Онаго ж Села уделная кресьяне Степанъ Михайловъ Рябышовъ, Павилъ Васильивъ Шишовъ , Фѣдоръ Ивановъ Трифоновъ; по невесте Онаго ж села уделная кресьяне Якофъ Емельяновъ Глушенковъ... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Лука Григорьева

Отец ребёнка: Куракин Григорий Петров

Рождение ребёнка
11.07.1840

Дочь: Добрякова Евфимия Григорьева

Отец ребёнка: Куракин Григорий Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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