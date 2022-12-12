Куракин Григорий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Куракин Петр Кузьмин
Бракосочетание
02.02.1838
Жена: Куракина Ирина Федорова
Поручители По жениху: Онаго ж Села уделная кресьяне Степанъ Михайловъ Рябышовъ, Павилъ Васильивъ Шишовъ , Фѣдоръ Ивановъ Трифоновъ; по невесте Онаго ж села уделная кресьяне Якофъ Емельяновъ Глушенковъ... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Лука Григорьева
Мать ребёнка: Куракина Ирина Федорова
Рождение ребёнка
11.07.1840
Дочь: Добрякова Евфимия Григорьева
Мать ребёнка: Куракина Ирина Федорова
Смерть
До 1858