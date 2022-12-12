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Куракин Григорий Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Куракин Петр Кузьмин

Мать: Куракина Евдокия Емельянова

Бракосочетание
02.02.1838

Жена: Куракина Ирина Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители По жениху: Онаго ж Села уделная кресьяне Степанъ Михайловъ Рябышовъ, Павилъ Васильивъ Шишовъ , Фѣдоръ Ивановъ Трифоновъ; по невесте Онаго ж села уделная кресьяне Якофъ Емельяновъ Глушенковъ... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Лука Григорьева

Мать ребёнка: Куракина Ирина Федорова

Рождение ребёнка
11.07.1840

Дочь: Добрякова Евфимия Григорьева

Мать ребёнка: Куракина Ирина Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1858
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