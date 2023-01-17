Добрякова (Белякова) Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: Беляков Василий Ильин
Мать: Белякова Ирина
Бракосочетание
05.02.1831
поручители со стороны жениха: казенные крестьяне Егор Федоров Краснов, Василий Прокофьев, Демитрий Гаврилов Приданов. Со стороны невесты: Стефан Иванов Крайнев, Петр Андреев Слепов, Иван Иванов Лапата... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1832
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Добряков Иван Прокофьев
Рождение ребёнка
01.01.1835
Отец ребёнка: Добряков Иван Прокофьев
Рождение ребёнка
05.09.1837
Отец ребёнка: Добряков Иван Прокофьев
Рождение ребёнка
12.07.1844
Отец ребёнка: Добряков Иван Прокофьев
Смерть
Неизвестно