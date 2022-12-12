Добрякова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Приданова Евдокия Прокофьева
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Добряков Емельян Прокофьев
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Добряков Василий Прокофьев
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров
Рождение ребёнка
19.06.1815
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров
Рождение ребёнка
14.09.1822
Дочь: Любовь Прокофьева
Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно