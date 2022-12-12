Добрякова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрякова Акулина

Добрякова Акулина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Добряков Иван Прокофьев

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Приданова Евдокия Прокофьева

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Добряков Емельян Прокофьев

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Добряков Иван Прокофьев

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Добряков Василий Прокофьев

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров

Рождение ребёнка
19.06.1815

Сын: Добряков Петр Прокофьев

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1822

Дочь: Любовь Прокофьева

Отец ребёнка: Добряков Прокофий Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добряков Прокофий Никифоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close