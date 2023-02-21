Добряков Прокофий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добряков Прокофий Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1753 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: Добряков Никифор Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Добряков Иван Прокофьев

Мать ребёнка: Добрякова Акулина

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Приданова Евдокия Прокофьева

Мать ребёнка: Добрякова Акулина

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Добряков Емельян Прокофьев

Мать ребёнка: Добрякова Акулина

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Добряков Иван Прокофьев

Мать ребёнка: Добрякова Акулина

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Добряков Василий Прокофьев

Мать ребёнка: Добрякова Акулина

Рождение ребёнка
19.06.1815

Сын: Добряков Петр Прокофьев

Мать ребёнка: Добрякова Акулина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1822

Дочь: Любовь Прокофьева

Мать ребёнка: Добрякова Акулина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Акулина

Смерть
Неизвестно
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