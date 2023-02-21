Добряков Прокофий Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: Добряков Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Мать ребёнка: Добрякова Акулина
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Приданова Евдокия Прокофьева
Мать ребёнка: Добрякова Акулина
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Добряков Емельян Прокофьев
Мать ребёнка: Добрякова Акулина
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Мать ребёнка: Добрякова Акулина
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Добряков Василий Прокофьев
Мать ребёнка: Добрякова Акулина
Рождение ребёнка
19.06.1815
Мать ребёнка: Добрякова Акулина
Рождение ребёнка
14.09.1822
Дочь: Любовь Прокофьева
Мать ребёнка: Добрякова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добрякова Акулина
Смерть
Неизвестно