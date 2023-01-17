Добряков Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения01.01.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1835
Отец: Добряков Иван Прокофьев
Крещение
04.01.1835
воспреемники - онаго ж села казенный крестьянин Димитрий Гаврилов Приданов; воспреемница - того ж села казеннаго крестьянина Василья Ильина дочь девица Ксения Васильива | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно