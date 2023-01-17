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Добряков Василий Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1835

Отец: Добряков Иван Прокофьев

Мать: Добрякова Дарья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.01.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - онаго ж села казенный крестьянин Димитрий Гаврилов Приданов; воспреемница - того ж села казеннаго крестьянина Василья Ильина дочь девица Ксения Васильива | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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