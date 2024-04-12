Фурсова (Казакова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова (Казакова) Надежда Дмитриевна

Фурсова (Казакова) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Гнилуша, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Казакова Дмитрий

Мать: не указана

Гнилуша, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1895

Муж: Фурсов Андрей Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1897

Дочь: Бычуткина Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.05.1900

Сын: Фурсов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1902

Дочь: Пелагия Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1905

Сын: Фурсов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.09.1906

Дочь: Фурсова Вера Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1909

Дочь: Фурсова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
18.10.1911

Сын: Фурсов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1914

Сын: Фурсов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1917

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич

Смерть
1953
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close