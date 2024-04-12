Фурсова (Казакова) Надежда Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Казакова Дмитрий
Бракосочетание
08.11.1895
Рождение ребёнка
23.07.1897
Дочь: Бычуткина Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
28.05.1900
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.10.1902
Дочь: Пелагия Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.03.1905
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
05.09.1906
Дочь: Фурсова Вера Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.02.1909
Дочь: Фурсова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич
Россия
Рождение ребёнка
18.10.1911
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
03.04.1914
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
05.08.1917
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Яковлевич
Смерть
1953