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Фурсов Яков Андреевич

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.10.1911

Дата смерти

25.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

Около 1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1911

Отец: Фурсов Андрей Яковлевич

Мать: Фурсова Надежда Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Анна Алексеевна

Похороны
25.12.1941
РСФСР Орловская обл.,Мценский р-н Воинское сельское поселение,сквер 1943г.
ЦАМО рф Ф - 58-977525-289
Смерть
25.12.1941
Александровка, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: ВОВ Убит в бою | ЦАМО РФ . Ф - 58-818883-1106