деревня Александровка, деревня Александровка, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Александровка

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам д. Гнидовка Косаревской вол. Новосильского у. Фролу Николаеву Попову, Агафье Ти Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Гнидовка Косаревской вол. Новосильского у. Андрея Андреева Филонова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архи Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Гнидовка Косаревской вол. Новосильского у. Ивана Ионоваа Филонова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Гнидовка Косаревской вол. Новосильского у. Ионы Андреева Филонова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину д. Александровка Суровской вол. Новосильского у. Матвею Митрофанову Новикову. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Александровка Суровской вол. Новосильского у. Никифора Петрова Варлашина (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3192Александровка, д. вл.при пруде и колодце.131049286287

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Косаревская волость
833. Гнидовка (Александровка), деревня бывшая государственная, дворов 78, жителей 572, лавка
Новосильский уезд, Суровская волость
879. Александровка, деревня бывшая владельческая, дворов 77, жителей 689

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
291853Александровкадеревня52°59'с.ш.37°13'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Прудовское сельское поселение
54643434116д Александровкадеревня
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