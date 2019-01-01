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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам д. Гнидовка Косаревской вол. Новосильского у. Фролу Николаеву Попову, Агафье Ти Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Гнидовка Косаревской вол. Новосильского у. Андрея Андреева Филонова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архи Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Гнидовка Косаревской вол. Новосильского у. Ивана Ионоваа Филонова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Гнидовка Косаревской вол. Новосильского у. Ионы Андреева Филонова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину д. Александровка Суровской вол. Новосильского у. Матвею Митрофанову Новикову. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Александровка Суровской вол. Новосильского у. Никифора Петрова Варлашина (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3192Александровка, д. вл.при пруде и колодце.131049286287
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
833. Гнидовка (Александровка), деревня бывшая государственная, дворов 78, жителей 572, лавка
879. Александровка, деревня бывшая владельческая, дворов 77, жителей 689
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291853Александровкадеревня52°59'с.ш.37°13'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643434116д Александровкадеревня