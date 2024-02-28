Бычуткина (Фурсова) Параскева Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1897
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1897
Бракосочетание
24.05.1917
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Бычуткин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бычуткин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Бычуткин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бычуткин Николай Иванович
Отец ребёнка: Бычуткин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Бычуткин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Бычуткин Василий Иванович
Отец ребёнка: Бычуткин Иван Петрович
Смерть
1976