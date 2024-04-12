Фурсов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1900
Дата смерти05.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1900
Военная служба
С 1920 по 1922
Прохождение службы в РККА
Работа или профессия
До 15.10.1941
Колхозник
Военная служба
15.10.1941
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1941
Военная служба
22.11.1942
ВПП 18азсп в/ч-ЭВЛ-955 , красноармеец
ЦАМО РФ , Ф - 8297-38745-7
Военная служба
06.12.1942
18 азсп,красноармеец
ЦАМО РФ , Ф - 8297-389965-11
Военная служба
18.12.1942
474 мин.п.,красноармеец
ЦАМО РФ , ф - 8297-38965-11
Военная награда
28.04.1944
Сержант 13оминбр РГК приказ № 14/н награжден орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-3412
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Федора Егоровна
Образование
Неизвестно
3 класса
Похороны
05.11.1944
Смерть
05.11.1944
Причина смерти: ВОВ Убит в бою | ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1267 ВОВ