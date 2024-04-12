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Фурсов Василий Андреевич

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.04.1914

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1914

Отец: Фурсов Андрей Яковлевич

Мать: Фурсова Надежда Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Военная награда
26.06.1941
ВС 1 гв.А приказ № 90/н о награждении мл.с-та нач.полевого банного отряда № 48 медалью "За отвагу"
Рядовой,мл.с-т нач. полевого банного отряда № 48 92осбр 10гв.кд
Военная служба
С 30.06.1941 по 17.10.1942
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
красноармеец,казак,мл.сержант 92 осбр 1- гв. кд 48 полевой банный отряд № 48 1 гв.А
Похороны
1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рядовой,мл.с-т нач. полевого банного отряда № 48 92осбр 10гв.кд
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