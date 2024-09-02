Терминов (Тельминов) Георгий (Егор) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терминов (Тельминов) Георгий (Егор) Петров

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Место рождения

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

07.04.1788 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1751 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Жена

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1829 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1788 ст.

Отец: Тельминов Пётр Фаддеев

Мать: Тельминова Зиновия Иванова

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Духовные росписи церквей Троицкого уезда завода Златоустовского за 1825 г. 1450. Егор Петров Терминов 39 жена его Анна Иванова 27 дети их Родион 5 Иаков 4 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терминова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Тельминов Михаил Георгиев

Мать ребёнка: не указана

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Терминов Антон Георгиев

Мать ребёнка: не указана

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
19.Егор Петров Тельминов 28 (рекрут в 1820) Сын Михайло Егоров 10-28 Михайла жена Палагея 27 Михайла сын Василий М. 7,6, дочь Афимья 2.6 Егора Петрова сыновья: Антон 6-(рекрут в 1830) Максим 6м- 18,6... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.

Сын: Терминов Максим Георгиев

Мать ребёнка: не указана

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка 1834 года марта 1-го дня, Оренбургской губернии Троицкого уезда Сыростанской деревни подведомственной Златоустовскому казенному заводу (л. 371) Казенные мастеровые 124. Максим Петров... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Сын: Терминов Родион Георгиев

Мать ребёнка: Терминова Анна Иванова

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Духовные росписи церквей Троицкого уезда завода Златоустовского за 1825 г. 1450. Егор Петров Терминов 39 жена его Анна Иванова 27 дети их Родион 5 Иаков 4 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173... Показать все
Военная служба
С 1820 ст.
Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.

Сын: Терминов Яков Георгиев

Мать ребёнка: Терминова Анна Иванова

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Духовные росписи церквей Троицкого уезда завода Златоустовского за 1825 г. 1450. Егор Петров Терминов 39 жена его Анна Иванова 27 дети их Родион 5 Иаков 4 Ревизская сказка 1834 года марта 1-го дня,... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Сын: Терминов Максим 2-й Петров

Мать ребёнка: Терминова Анна Иванова

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Ревизская сказка 1834 года марта 1-го дня, Оренбургской губернии Троицкого уезда Сыростанской деревни подведомственной Златоустовскому казенному заводу (л. 371) Казенные мастеровые 124. Максим Петров... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.

Сын: Терминов Яков 2-й Петров

Мать ребёнка: Терминова Анна Иванова

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Ревизская сказка 1834 года марта 1-го дня, Оренбургской губернии Троицкого уезда Сыростанской деревни подведомственной Златоустовскому казенному заводу (л. 371) Казенные мастеровые 124. Максим Петров... Показать все

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