Терминов (Тельминов) Георгий (Егор) Петров
Место рождения
Дата рождения07.04.1788 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1788 ст.
Отец: Тельминов Пётр Фаддеев
Духовные росписи церквей Троицкого уезда завода Златоустовского за 1825 г. 1450. Егор Петров Терминов 39 жена его Анна Иванова 27 дети их Родион 5 Иаков 4 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терминова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Сын: Тельминов Михаил Георгиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Мать ребёнка: не указана
19.Егор Петров Тельминов 28 (рекрут в 1820) Сын Михайло Егоров 10-28 Михайла жена Палагея 27 Михайла сын Василий М. 7,6, дочь Афимья 2.6 Егора Петрова сыновья: Антон 6-(рекрут в 1830) Максим 6м- 18,6... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка 1834 года марта 1-го дня, Оренбургской губернии Троицкого уезда Сыростанской деревни подведомственной Златоустовскому казенному заводу (л. 371) Казенные мастеровые 124. Максим Петров... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Мать ребёнка: Терминова Анна Иванова
Духовные росписи церквей Троицкого уезда завода Златоустовского за 1825 г. 1450. Егор Петров Терминов 39 жена его Анна Иванова 27 дети их Родион 5 Иаков 4 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173... Показать все
Военная служба
С 1820 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.
Мать ребёнка: Терминова Анна Иванова
Духовные росписи церквей Троицкого уезда завода Златоустовского за 1825 г. 1450. Егор Петров Терминов 39 жена его Анна Иванова 27 дети их Родион 5 Иаков 4 Ревизская сказка 1834 года марта 1-го дня,... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Сын: Терминов Максим 2-й Петров
Мать ребёнка: Терминова Анна Иванова
Ревизская сказка 1834 года марта 1-го дня, Оренбургской губернии Троицкого уезда Сыростанской деревни подведомственной Златоустовскому казенному заводу (л. 371) Казенные мастеровые 124. Максим Петров... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Мать ребёнка: Терминова Анна Иванова
Ревизская сказка 1834 года марта 1-го дня, Оренбургской губернии Троицкого уезда Сыростанской деревни подведомственной Златоустовскому казенному заводу (л. 371) Казенные мастеровые 124. Максим Петров... Показать все