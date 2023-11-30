Терминов Антон Георгиев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.
Отец: Терминов Георгий Петров
Мать: не указана
Военная служба
1830 ст.
Сыростан, Миасский, Челябинская область
Отдан в рекруты в 1830 г.
Рождение ребёнка
09.09.1845 ст.
Дочь: Терминова Вера Антонова
Мать ребёнка: Терминова Мариамна Стефанова
Кундравы, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно