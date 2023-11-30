Терминов Антон Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерминов Антон Георгиев

Терминов Антон Георгиев

avatar

Место рождения

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: Терминов Георгий Петров

Мать: не указана

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Военная служба
1830 ст.
Сыростан, Миасский, Челябинская область
Отдан в рекруты в 1830 г.
Рождение ребёнка
09.09.1845 ст.

Дочь: Терминова Вера Антонова

Мать ребёнка: Терминова Мариамна Стефанова

Кундравы, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close