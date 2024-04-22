Тельминов Пётр Фаддеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельминов Пётр Фаддеев

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Место рождения

Нижнее, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1751 ст.

Дата смерти

15.11.1787 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1720 г.р.

Мать

Вычислено 1719 г.р.

Дети

1788 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751 ст.

Отец: Тельминов Фаддей Лукин

Мать: Тельминова Евфимия Данилова

Нижнее, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
15.11.1787 ст.
Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.04.1788 ст.

Сын: Терминов Георгий Петров

Мать ребёнка: Тельминова Зиновия Иванова

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Духовные росписи церквей Троицкого уезда завода Златоустовского за 1825 г. 1450. Егор Петров Терминов 39 жена его Анна Иванова 27 дети их Родион 5 Иаков 4 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №17... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1815 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тельминова Зиновия Иванова

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
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