Тельминов Пётр Фаддеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1751 ст.
Дата смерти15.11.1787 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751 ст.
Смерть
15.11.1787 ст.
Рождение ребёнка
07.04.1788 ст.
Мать ребёнка: Тельминова Зиновия Иванова
Духовные росписи церквей Троицкого уезда завода Златоустовского за 1825 г. 1450. Егор Петров Терминов 39 жена его Анна Иванова 27 дети их Родион 5 Иаков 4 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №17... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1815 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тельминова Зиновия Иванова