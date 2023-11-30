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Терминов Родион Георгиев

Место рождения

Сыростан, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
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Место
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Рождение
Вычислено 1820 ст.

Отец: Терминов Георгий Петров

Мать: Терминова Анна Иванова

Сыростан, Миасский, Челябинская область
Духовные росписи церквей Троицкого уезда завода Златоустовского за 1825 г. 1450. Егор Петров Терминов 39 жена его Анна Иванова 27 дети их Родион 5 Иаков 4 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №17... Показать все
Смерть
Неизвестно
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