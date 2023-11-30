Терминов Родион Георгиев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1820 ст.
Отец: Терминов Георгий Петров
Мать: Терминова Анна Иванова
Духовные росписи церквей Троицкого уезда завода Златоустовского за 1825 г. 1450. Егор Петров Терминов 39 жена его Анна Иванова 27 дети их Родион 5 Иаков 4 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №17... Показать все
Смерть
Неизвестно